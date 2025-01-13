İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 465. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 465 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 46 BİN 584'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 465 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütülen dolaylı müzakereleri takip etmek için Katar'a gideceğini duyurdu

İsrail ve Hamas arasında Doha'da yürütülen müzakereler devam ederken Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan'ın eşi Beraa Ziyad Abdulhafız Hamide, saldırılarda eşinin ailesinden 31 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda Gazze'de ateşkes konusunu görüştüğü bildirildi.

00:59 Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz, Trump'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda oldukça ciddi olduğunu, bu nedenle de seçilmiş başkanın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Gazze'de bir anlaşmaya varıldığını görmek istediklerini vurguladı.

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