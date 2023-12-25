İsrail'in 7 ekimden bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısı 4 bin 730 oldu

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah Tulkerim, Nablus, Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 35 kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 730'a çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı kişileri ve yakınlarını darp ettiği aktarıldı.



Açıklamada, tehditlere maruz kalan kişilerin ayrıca evlerinin de tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.



Filistin Esirler Cemiyetine göre gözaltılara ilişkin söz konusu veriler, İsrail güçlerinin gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı kişileri de kapsarken kasım sonu itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının 7 bin 800'e yükseldiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.