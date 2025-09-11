İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2888
  • EURO
    48,6151
  • ALTIN
    4828.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in adına yer verilmedi! BMGK, Doha'daki saldırıyı kınadı
Dünya

İsrail'in adına yer verilmedi! BMGK, Doha'daki saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
İsrail'in adına yer verilmedi! BMGK, Doha'daki saldırıyı kınadı
ABONE OL

BM Güvenlik Konseyi üyeleri yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadıklarını belirtirken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.

Sivil kayıplar için "derin üzüntü" duyulduğu aktarılan açıklamada, "Konsey üyeleri, gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti, BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Konsey üyeleri, Katar'ın bölgedeki arabuluculuk çabalarında Mısır ve ABD ile "oynamaya devam ettiği hayati role" verdikleri desteği hatırlattı.

Tüm esirlerin serbest bırakılması ile Gazze'deki savaş ve acıların sona erdirilmesinin en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayan Konsey üyeleri, diplomatik çabalarının önemini yineledi ve tarafları barış fırsatını değerlendirmeye çağırdı.

  • BM Güvenlik Konseyi
  • hamas
  • katar

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.