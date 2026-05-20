İsrail'in alıkoyduğu aktivist Avila'dan çağrı: Savaş suçu işleyenlerden Lahey'de hesap soruşmalı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na 29 Nisan akşamı Yunanistan'ın Girit Adası'nın batısındaki uluslararası sulardaki saldırısında filodan alıkoyarak İsrail'e götürdüğü Brezilyalı aktivist Thiago Avila, İsrail ordusunun filodaki tüm teknelere müdahalesi sonrası AA muhabirine konuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan filonun organizatörlerinden Avila, "İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. İsrail ordusunun sivil, silahsız, dayanışmacı, şiddet içermeyen ve 'yasa dışı kuşatmayı' kırma misyonuna karşı suç işlemesi oldukça sinir bozucu." dedi.

Toplam 50 tekneye müdahale edildiğini anımsatan Avila, alıkonulan aktivistlere "hiçbir temas kuramadıklarını" ve bu kişilerin "halen hayatta olduklarına dair kanıta sahip olmadıklarını" dile getirdi.

Avila, "Bildiğimiz tek şey, neredeyse üç yıldır bu soykırım tırmanışında çocukları katleden aynı ordunun şimdi birçok farklı ülkeden 400'den fazla insanın hayatını kontrol altında tutulduğu." diye konuştu.

Filonun "ablukayı kırma ve insani yardım" misyonu taşıdığını ve İsrail ordusunun filoya "kameralar önünde ve aşırı şiddetle" müdahalesinin "küresel bir öfkeye" yol açması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanlar, Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yapabileceklerine, evleri, okulları, hastaneleri, sığınakları bombalayabileceklerine, sivillere ve insani yardım misyonlarına ateş açabileceklerine ve (filodaki) katılımcılarımızın ölümüne bu kadar kolayca neden olabileceklerine inanan bir ülkeye karşı harekete geçmeli. Yani sınırları yok."

- "SAVAŞ SUÇU İŞLEYENLERİN" HESABI

Filonun "Gazze'de yaşanan soykırımı ortaya çıkarmayı" hedeflediğini aktaran Avila, bu soykırımda halen insanların öldürüldüğünün ve Filistin halkının topraklarının çalındığının altını çizdi.

Avila, "Bu topraklar Binyamin Netanyahu ve Donald Trump gibi savaş suçluları, yapay zeka ile yönetilen insansız hava araçları ve robotlarla insanları öldüren teknolojik otoriter rejimler kurmaya çalışan büyük teknoloji şirketleri tarafından yönetilmeye çalışılıyor. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi, istediklerini yapma özgürlüğüne sahip olduklarına inanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu duruma "yüksek sesle ve net şekilde" karşı çıkmak istediklerini belirten Avila, "Buna izin veremeyiz ve yüksek sesle ve net bir şekilde söylemeliyiz; onlar savaş suçlularıdır. Sonunda Lahey'de tüm bunların hesabını verecekler." dedi.

Kendisinin de bir dönem İsrail'de birkaç gün tutuklu kaldığını ve "işkence gördüğünü" anlatan Avila, Gazze'de yasa dışı kuşatma var olduğu sürece bu kuşatmayı kırmak için her türlü yolu deneyecek insanların da var olmaya devam edeceğini kaydetti.

Avila, "Siyonizm adı verilen bu ırkçı ve üstünlükçü ideolojiden kurtulana kadar insanlar seferber olmaya devam edecek." diye konuştu.

