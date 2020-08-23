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Dünya

İsrail'in ambargosu Gazze'deki petrol şirketlerini iflasa sürüklüyor

İsrail'in yakıt girişine yönelik yasaklarının, Gazze'deki petrol şirketlerini iflas tehlikesiyle karşı karşıya getirdiği belirtiliyor.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 23:01 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 23:01
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Gazze Petrol ve Gaz Şirketleri Sahipleri Derneği Başkanı Ahmed Lebib el-Hulu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye yakıt ve gaz girişine getirilen yasağın devam etmesinin doğuracağı sonuçlarla ilgili bilgi verdi.

Hulu, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yakıt girişine kapatılmasının Gazze genelinde petrol ve gaz sıkıntısına neden olduğunu ve ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Gazze'deki petrol ve gaz şirketlerinin, büyük ekonomik kriz içinde olduğuna değinen Hulu, sınır kapısının kapalı kalmasının bu şirketleri iflasın eşiğine getirdiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden 17 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise geçen günlerde, Gazze'deki elektrik santralinin yeniden üretime geçmemesi durumunda ekonomide yaşanabilecek ekstra sıkıntılara karşı uyarmıştı.

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