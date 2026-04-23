  İsrail'in ateşkes ihlali karşılık buldu! Hizbullah: İşgalci askerleri hedef aldık
İsrail'in ateşkes ihlali karşılık buldu! Hizbullah: İşgalci askerleri hedef aldık

Hizbullah, Bint Cubeyl bölgesinde işgalci İsrail askerleri ve askeri araçlarını topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının, ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 23:46 - Güncelleme:
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 18.30'da Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerinin ve araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah, bir önceki açıklamasında Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde İsrail askerlerini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

