Dünya

İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor! Gazze'ye İHA'lı saldırı 2 can aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun Hamas ile vardığı ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları sürüyor. İşgal güçlerinin Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivilin hayatını kaybettiği açıklanırken, Han Yunus ve Rafah kentleri yakınlarında Filistinlilerin evlerine gerçekleştirilen baskınlarda da 24 sivilin gözaltına alındığı belirtildi.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor! Gazze'ye İHA'lı saldırı 2 can aldı
Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'ndeki (Al Ahli Arab Hastanesi) Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze şehrindeki Şucaiyye Mahallesi'nde insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise Filistinlilerin ateşkes kararı kapsamında İsrail ordusunun geri çekildiği Sarı Hat'taki konuşlu askerlere yaklaştığı öne sürülerek, "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" ve İsrail kuvvetlerinin bunun üzerine ateş açtığı aktarıldı.

İSRAİL, 24 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistinli kaynaklar ayrıca, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelerde evlere baskın düzenlediğini belirtti. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Fakhari bölgesinde düzenlediği baskınlarda 9, Refah kentinin kuzeydoğusundaki El-Nasr Mahallesi'nde düzenlediği baskınlarda ise 15 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

DÜN 9 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in devam eden ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında dün 9 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.

