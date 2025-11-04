İSTANBUL 21°C / 15°C
İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor! Lübnan'da İHA saldırısı düzenledi

27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasını sıklıkla ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

4 Kasım 2025 Salı 16:16
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Kefr Deccel-Nebatiye yolunda bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırı sonucu araçta yangın çıktı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, Nebatiye'de dün düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

