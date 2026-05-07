İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2512
  • EURO
    53,2819
  • ALTIN
    6893.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in ateşkes yalanı kağıtta kaldı: Lübnan'da can kayıpları artıyor
Dünya

İsrail'in ateşkes yalanı kağıtta kaldı: Lübnan'da can kayıpları artıyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece boyunca düzenlediği ve sabah saatlerinde de sürdürdüğü saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
İsrail'in ateşkes yalanı kağıtta kaldı: Lübnan'da can kayıpları artıyor
ABONE OL

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun, Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesi yolu üzerindeki bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, kentin Meyfedun beldesi yolunda araç taşımak için kullanılan bir treyleri hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Deyr ez-Zelrani, el-Kifur, Kalavay, Burc Kalavay, Ganduriye, Fırun, Kefr Rumman, Ramiye ve Ayta eş-Şaab beldelerini de hedef aldı.

Sur kentine bağlı Sarifa, Abbasiye, Bediyas, Mecadil ve Cuviye beldelerinin hedef alındığı İsrail saldırılarında ise Cuviye'de 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Arzay beldesi çevresine de saldırılar gerçekleştirdi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 715 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

  • İsrail saldırısı
  • Lübnan
  • ateşkes ihlali

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.