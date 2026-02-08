İSTANBUL 12°C / 8°C
  İsrail'in ateşkesi dinlemedi Gazze'ye saldırdı! 3 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

İsrail'in ateşkesi dinlemedi Gazze'ye saldırdı! 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

AA8 Şubat 2026 Pazar 13:28 - Güncelleme:
İsrail'in ateşkesi dinlemedi Gazze'ye saldırdı! 3 Filistinli hayatını kaybetti
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'nın tıbbi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunu hedef aldı. Askeri araçlardan açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Nesim Ebul Acin hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti de İsrail bombalarının hedefi oldu. Dalia Halid Asfur isimli Filistinli bir genç kadın, Refah kentinin merkezindeki Dahiliye Caddesi'nde ailesine ait evin hedef alındığı bombardımanda yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği topçu saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin doğu kesimleri ile Refah ve Han Yunus'un doğusuna hava ve topçu saldırıları düzenlemişti.

