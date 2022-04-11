22 Mart tarihinden itibaren İsrail'in çeşitli bölgelerinde meydana gelen saldırılarda yaklaşık 15 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Saldırıları DEAŞ üstlenmesine rağmen, İsrail bunu Filistinlilere zulmetmek için bahane olarak kullandı.

İsrail güçleri, 22-29 Mart arasında yaşanan ilk 3 saldırının ardından Batı Şeria'da "Dalgakıran" adında operasyon başlatarak baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, ramazan ayının birinci günü 2 Nisan'da Cenin kentinde İslami Cihad Hareketi üyesi olduğu ileri sürülen 3 kişiyi öldürdü.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri yaralandı.

İsrail Başbakanı Bennett, "saldırı hazırlığında olduğu" iddia edilen 3 Filistinlinin öldürülmesi üzerine İsrail güvenlik güçlerinin "saatli bir bombayı" etkisiz hale getirdiği ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin silahlı Filistinli grupların yoğunlukta olduğu Cenin'e 31 Mart'ta yaptığı baskında da biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

SON 2 GÜNDE 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine de hafta sonu iki ayrı baskın düzenledi. Baskınlarda 4 Filistinli hayatını kaybederken onlarcası yaralandı.

Cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinli öldürülürken, 10 kişi de yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da yer alan Cenin kenti, Yabad beldesi, Eriha ve Tulkerim'e de Pazar sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak'ta 29 Mart'taki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin yaşadığı Cenin yakınındaki Yabad beldesine düzenlenen baskında, şüphelilerden birinin evinde "orduya ait mühimmat, üniforma ve patlayıcı düzenek" bulunduğu ifade edildi.

Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

Açıklamada, bölgede 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun düzenlediği baskınlarda en az 10 Filistinlinin yaralandığı, sağlık ekiplerinin yaralılara gerekli müdahaleyi yaptığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun, Batı Şeria genelinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Söz konusu Filistinlilerden 15'i Cenin kenti ile yakınlarındaki Yabad beldesinde, 6'sı ise Eriha ve Tulkerim yakınlarındaki Nur eş-Şems kampına düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı.

ZULÜM HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Son olarak bugün, Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskınları protesto etti.

İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak kentteki bazı yolları trafiğe kapattı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de bazı evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistinli gençler, baskın düzenleyen İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

HER RAMAZAN ŞİDDETİN DOZU ARTIYOR

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda İsrail polisinin ramazan ayı boyunca fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa'ya alarak Müslümanları provoke ettiği ve Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiği biliniyor.

Ayrıca ramazan ayına has ibadetlerini Mescid-i Aksa'da gerçekleştirmek isteyen birçok Filistinliyi de Kudüs'e alamayan İsrail güçleri, orantısız güç kullanarak masum sivilleri göz altına alıyor.

Ayrıca İsrail ordusu, 2014 yılında Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemiş ve ramazan ayının Temmuz'a denk gelmesiyle sahilde oynayan çocukları öldürmüştü. Fransız haber ajansı AFP, saldırılarda 231 kişinin öldürüldüğünü, bin 700 kişinin de yaraladığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 2021 yılının ramazan ayında da şiddetin dozunu arttırarak binlerce Filistinliye zulüm etmişti.

6 Mayıs 2021'de İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde oturan bazı Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasına ve başka bir yere yerleştirilmesine karar verdi.

Kararın ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere orantısız müdahale sonrası başlayan protestolar büyüyerek karşılıklı çatışmalara dönüştü.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı.

Bunu bahane eden İsrail ise, Gazzeye yönelik düzenlediği hava saldırısıyla masumları hedef aldı. Saldırılarda, 9'u çocuk 24 Filistinli öldürüldü, 103'ü yaralandı.

Star Gazetesi