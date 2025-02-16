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Dünya

İsrail'in Batı Şeria'da 58 yıllık ilhak planı! Siyonist bakan Smotrich: 2025 yıkımın yılı olacak

İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki 58 yıllık 'ilhak etme' planını işaret etti. Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'yı yıkmakla tehdit etti. 1967'den bu yana en büyük yıkımı Batı Şeria'da gerçekleştireceklerini belirten Siyonist bakan, '2025 yıkımın yılı olacak' ifadelerini kullandı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 22:30 - Güncelleme:
İsrail'in Batı Şeria'da 58 yıllık ilhak planı! Siyonist bakan Smotrich: 2025 yıkımın yılı olacak
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İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Smotrich, bir toplantıda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgelerine işaret ederek, "2025, 1967'den bu yana ilk kez onların inşa ettiğinden daha fazla yıktığımız yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Smotrich, Batı Şeria'daki yıkım operasyonlarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, "Tüm gücümüzle, daha fazla yıkımla devam ediyoruz. Çatışmanın özü toprağın kontrolüdür. Toprağı kim kontrol ederse onun geleceğini de o belirler." diye konuştu.

Smotrich, Tel Aviv hükümetinin İsrail'in kontrolündeki bölgelerde yıkımları artırmak ve Filistinlilerin inşaat yapmasını engellemek için çalışacağını ifade ederek, Filistin inşaatlarının tamamen yasaklanması ve İsrail'in bu topraklar üzerindeki kontrolünün yeniden sağlanması için çabalayacağını vurguladı.

1967'DEN BERİ BATI ŞERİA'YI 'İLHAK ETME' PLANI

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıdan bu yana, 1967'den beri işgal altında olan Batı Şeria'yı ilhak etme hamlelerinin bir parçası olarak Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.

Tüm bu gelişmeler, İsrail'in resmi makamlarından yapılan açıklamalarının, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal ederek ve hiçe sayarak Filistin devletinin kurulmasını reddetmesinin gölgesinde gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu ve İsrail-Filistin sorununu iki devletli çözüm ilkesine göre çözüm şansını zayıflattığını vurguluyor ve on yıllardır bunların durdurulması için çağrıda bulunuyor.

Filistinliler, İsrailli yetkililerin, C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediğini ve ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

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1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil ve idari olarak Filistin kontrolünde.

C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

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C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var ve İsrailliler bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başladı.

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