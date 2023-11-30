İsrail'in Belçika Büyükelçisi yine krize neden oldu

Büyükelçi Rosenzweig-Abu, Belçika'nın De Morgen gazetesinde, "Filistinli veya İsrailli. Birileri her zaman bir başkasının çocuğu ya da annesi-babası." başlıklı haberde esir takasında serbest kalan İsrailli ve Filistinlilerin fotoğraflarının yan yana yayınlanmasına ilişkin sosyal medyada yorum yaptı.

Rosenzweig-Abu, 1989'da hapse gönderilen Belçikalı seri katil Marc Dutroux'a atıf yaparak, "Tek bir şey söyleyeceğim. Mart Dutroux da birinin çocuğuydu. Bu, onu kurbanlarıyla karşılaştırmayı normal kılmaz." ifadesini kullandı.

İsrailli büyükelçi, daha sonra mesajını sildi ve Marc Dutroux yerine Belçika'da 2015'te düzenlenen terör saldırılarının failleri arasında gösterilen Salah Abdeslam'ın adını kullanarak yeni bir mesaj paylaştı.

Belçikalı seri katile atıf yapan İsrail Büyükelçisi, Belçikalı siyasetçilerin tepkisini çekti.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Rosenzweig-Abu'nun mesajını alıntılayarak, "Masum kurbanlar ile seri katilleri karşılaştırmak ne barışa ne kalıcı çözüme fayda eder." ifadesini kullandı.

Önceki aylarda da İsrailli büyükelçiyle kriz yaşayan Gennez, "Bu açıklamadan üzüntü duydum ve açıklamayı kınıyorum. Her iki tarafta da kurbanlar daha fazla saygı ve şefkati hak ediyor." dedi.

Hükümet ortağı Open VLD partisinin Başkan Yardımcısı Jasper Pillen, büyükelçinin görevinde kalmaması gerektiğini belirtti. Pillen, "Şoke edici açıklamalar ve acı verici kıyaslamalar. Bu iğrenç." paylaşımı yaptı.

Yine hükümet ortaklarından Ecolo partisinin milletvekili Simon Moutquin, büyükelçinin yorumunu çok ciddi bir mesele olarak değerlendirdi ve Dışişleri Bakanlığının Rosenzweig-Abu'yu çağırarak kınamasını istedi.

Moutquin, "kimin daha çok acı çektiğini yarıştırmadan kalıcı barış için çalışılması gerektiğini" belirtti.

Sosyalist parti Vooruit'in Belçika meclisindeki grup lideri Joris Vandenbroucke ise büyükelçinin mesajını silip yenisini paylaşmasından sonra, "Aman ne düzeltme. Bu mesaj nefretin neye yol açabileceğini gösteriyor." ifadesine yer verdi.

- BELÇİKA İLE İSRAİL ARASINDA DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK OLDU

Belçika ile İsrail arasında son aylarda birkaç kez diplomatik gerginlikler yaşandı. Son olarak Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Gazze'deki duruma ilişkin İsrail, Filistin ve Mısır'ı ziyaretinden sonra yaptığı açıklamaları İsrail, "teröre destek" iddiasıyla kınamıştı.

De Croo ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Sözlerimi okuyun Başbakan Netanyanu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin." diyerek karşılık vermişti.

Belçikalı Bakan Gennez de İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuşurken, "tüm unsurların İsrail'in savaş suçu işlediğine işaret ettiğini" söylemişti.

Gennez'in eylül ayındaki bir röportajında Filistin ile ilgili sözleri de Belçika ile İsrail arasında diplomatik soruna yol açmıştı.

Caroline Gennez'in "İşgal altındaki Filistin topraklarında durum sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bütün Filistin köyleri İsrail tarafından haritadan siliniyor." sözleri üzerine İsrail'in Belçika'daki Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu, "iftira içeren suçlamalar nedeniyle şoke olduğunu" belirtmiş ve Belçikalı bakana protesto mektubu göndermişti. Ayrıca İsrail'deki Belçika Büyükelçisi de İsrail Dışişleri Bakanlığına protesto için çağrılmıştı.

Gennez ise sözlerinin arkasında durmuş, röportajındaki ifadelerinden pişmanlık duymadığını açıklamıştı.

