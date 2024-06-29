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Dünya

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne arbaletli saldırı!

Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlayan jandarma mensubunu arbaletle yaralayan saldırgan öldürüldü.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne arbaletli saldırı!
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Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

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