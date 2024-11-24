İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında ölü sayısı 29'a yükseldi: Çok sayıda yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun El-Basta bölgesinde bir binaya düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binayı hedef alan saldırısında ölenlerin sayısının 29'a, yaralananların sayısının da 67'ye çıktığı belirtildi.

İsrail saldırısında yerle bir olan binada enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI SON VERİLERİ AÇIKLADI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 33, Cebeli Lübnan'da 29, Güney'de 12, Nebatiye'de 7 ve Beka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 754 olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 213 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 626'ya yükseldiği bildirildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.