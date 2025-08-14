İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8128
  • EURO
    47,6837
  • ALTIN
    4380.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in borazanı BBC'ye Gazze tokadı! Lise öğrencisi dünyanın sesi oldu
Dünya

İsrail'in borazanı BBC'ye Gazze tokadı! Lise öğrencisi dünyanın sesi oldu

İngiltere devletinin resmi yayın organı BBC canlı yayınında önemli anlar yaşandı. Bir lise öğrencisi, yayın esnasında Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak BBC'yi, soykırımın suç ortağı olmakla itham etti.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
İsrail'in borazanı BBC'ye Gazze tokadı! Lise öğrencisi dünyanın sesi oldu
ABONE OL

BBC'nin Liverpool'da üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı röportajda bir öğrenci, "Bu bağlamda, özgür Filistin, soykırımı bitirin, BBC bu konuda suç ortağı." ifadelerini kullandı.

SUNUCUDAN ANINDA MÜDAHALE

Sunucu, kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrencinin sözünü keserek, "Biz burada sınav sonuçlarını konuşuyoruz. Gazze tamamen başka bir konu." dedi.

DÜNYANIN SESİ OLDU

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, öğrenciyi cesaretinden ötürü tebrik ederken, "korkusuz" ve "zeki" olarak tanımladı ve insanlığın hala daha iyi bir gelecek umudu taşıyabileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.