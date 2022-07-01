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Dünya

İsrail'in casusluk ağı İran güvenlik çevrelerinin derinlerine sızdı!

New York Times gazetesi, İsrail'in İran'daki casusluk faaliyetlerinin İranlı üst düzey isimlerin işine mal olduğunu iddia etti.

AA1 Temmuz 2022 Cuma 07:04 - Güncelleme:
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Gazetenin haberine göre, İran'ın istihbarat şefi 59 yaşındaki Hossein Taeb geçen hafta aniden görevden alındı.

New York Times, İsrail ve İranlı yetkililer ile uzmanlara dayandırdığı haberinde, İsrail'in casusluk ağının İran güvenlik çevrelerinin derinlerine sızdığını yazdı.

Haberde, Taeb'in görevden alınması İsrail'in İran'da casusluk faaliyetlerini artırmasına bağlandı.

Gazete, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli üst düzey komutan Ali Nasiri'nin ise İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle gizlice tutuklandığını iddia etti.

Haberde, ayrıca İran Savunma Bakanlığının füze geliştirme bölümünden çok sayıda kişinin de gizli askeri bilgileri İsrail'e sızdırdıkları için tutuklandıkları belirtildi.

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