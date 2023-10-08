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Dünya

İsrail'in çok sayıda komutanı öldürüldü! Kimlikleri belli oldu

İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı. İsrail ordusunun resmi sitesinde yapılan paylaşımda komutanların ve askerlerin isim ve fotoğrafları yer aldı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 10:04 - Güncelleme:
İsrail'in çok sayıda komutanı öldürüldü! Kimlikleri belli oldu
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı.

İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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