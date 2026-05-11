ABD basını, İsrail'in Irak'ta gizlice bir askeri üs kurduğunu yazdı. Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, İran'a yönelik saldırının başladığı 28 Şubat'tan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir askeri karakol oluşturdu. İsrail'e 1000 kilometreden fazla mesafedeki üs bölgesinin Kerbela'nın yaklaşık 180 km güneybatısında çölde kurulduğu öne sürüldü.

ABD'NİN BİLGİSİ VARDI

Haberde, üssün özel kuvvetler tarafından kullanıldığı ve İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü iddia edildi. ABD'li kaynaklar, İsrail'in bu üssü ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiğini kaydetti. İddiaya göre üs, İran üzerinde faaliyet gösteren İsrailli pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma operasyonları için hazırlandı. Haberde, İran'ın İsfahan kenti yakınlarında ABD'ye ait bir F-15 uçağının düşürülmesinin ardından İsrail'in kurtarma desteği teklif ettiği öne sürüldü. Ancak kurtarma operasyonlarının Amerikan güçleri tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Operasyon sırasında İsrail'in dikkat dağıtma amaçlı hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

BİR ÇOBAN FARK ETTİ

Irak yetkililerinin, İran savaşı başlamadan önce şubat ayında kurulan üsten yaklaşık 1.5 ay süreyle haberdar olmadığı iddia edildi. Irak devlet medyasına göre mart ayında bir deve çobanı, bölgede alışılmadık askeri hareketlilik ve helikopter uçuşları fark ederek durumu Irak güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusunun bölgeye asker gönderdiği belirtildi.

IRAK ASKERİNE SALDIRI

Kaynaklara göre İsrail, üsse yaklaşan Irak askerlerini hava saldırılarıyla püskürttü. Iraklı yetkililer olay sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından Irak'ın terörle mücadele birimlerinden iki özel timin daha bölgeye gönderildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede askeri güçlerin bulunduğuna dair kanıtlar bulduklarını açıkladı. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, operasyonun Irak yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

BM'YE ŞİKAYET EDİLDİ

Irak yönetimi, daha sonra Birleşmiş Milletler'e yaptığı şikayette saldırının yabancı güçler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve ilk aşamada saldırıyı ABD'ye bağladı. Ancak kaynaklar, saldırının bizzat İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.

ABD 1991'DE KULLANMIŞ

Horizon Engage Stratejik Danışmanlık firmasının araştırma direktörü Michael Knights, "Operasyonlardan önce keşif yapıp bu tür konumlar oluşturmak normaldir" ifadelerini kullanarak, Irak'ın seyrek nüfuslu geniş batı çölünün geçici ileri harekat üsleri için ideal bir konum oluşturduğunu belirtti. Knights, ABD Özel Kuvvetleri'nin bu bölgeyi 1991 ve 2003'teki Irak'a yönelik saldırılarda kullandığına dikkat çekti.

İsrail'in ayrıca çöle 1.6 kilometrelik pist kurduğu belirlendi.

UÇAK PİSTİ DE İNŞA EDİLMİŞ

Uydu görüntülerine göre, üs için kuruyan bir göl yatağında 1.6 kilometrelik uçak pisti yapıldığı belirtildi. Haberde, "İran, İsrail'e yaklaşık 1600 kilometre uzaktayken Irak'taki üs bu mesafeyi kritik ölçüde azaltmış oldu" yorumu yapıldı. 5 Mart'ta Irak basını, ABD özel kuvvetlerinin Kerbela ve Necef'te stratejik çöl bölgelerine helikopterlerle indirme yaptığını yazmış, bölgeye yaklaşan Irak güçleri ile ABD birlikleri arasında çıkan çatışmada bir Iraklı asker hayatını kaybettiğini iki askerin yaralandığını duyurmuştu. O çatışmanın aslında üs bölgesindeki İsrail ile Irak askerleri arasındaki çatışma olduğu öğrenildi.

NETANYAHU'YA MOSSAD ŞOKU!

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın 'ahlaki kusur' gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına itiraz etti. İtiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunan Baharav-Miara, 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ın 2022 yılında bir operasyonda kullanılmasının "Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü" kaydetti.