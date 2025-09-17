İSTANBUL 24°C / 16°C
İsrail'in Doha saldırısı UCM gündeminde: Hesap verilebilirlik vurgusu

Katar, 9 Eylül'de Doha'da düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği işgalci İsrail saldırısını, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerde, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının 'uluslararası ceza hukuku kapsamında suç teşkil ettiği' vurgulanarak, hesap verilebilirlik mekanizmaları ele alındı.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bakanı Muhammed el-Huleyfi, Lahey'de UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane ve Başsavcı Yardımcısı Nazhat Şamim Khan ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının "uluslararası ceza hukuku kapsamında suç teşkil ettiği" vurgulanarak, hesap verilebilirlik mekanizmaları ele alındı.

Huleyfi, saldırının Katar'ın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde tüm meşru yollardan haklarını savunacağını kaydetti.

İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

