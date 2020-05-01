İsrail'in en büyük bankasına suçüstü! 874 milyon dolar ceza ödeyecek

star.com.tr 01 Mayıs 2020 Cuma 13:10 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 13:10

ABD Adalet Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Hapoalim bankasınında, 5,500'den fazla gizli İsviçre ve İsrail banka hesabında 7,6 milyar dolar gizlediği suçlaması nedeniyle ödeyeceği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, 874 milyon dolarlık cezanın, 2008 yılından bu yana bir denizaşırı vergi kaçırma davasında Hazine tarafından geri kazanılan ikinci en büyük miktar olduğunu belirtti.

Başsavcı Baş Yardımcısı Richard E. Zuckerman davaya ilişkin, "Bank Hapoalim, davranışından sorumlu. Suçlarına itiraf etti ve kazandığı parayı teslim edecek. Yani vergi gelirleri için ABD'ye geri ödeyecek, önemli bir para cezası ödeyecek.' açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililere göre, iki eski yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere en az dört üst düzey banka yöneticisi, suça ilişikleri nedeniyle davaya doğrudan dahil edildi.

Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Rosen, “Bugünkü kararlar ve 874 milyon dolarlık ödeme, vergi kaçakçılığının hafife alınamayacağını açıkça ortaya koyuyor.' dedi.

ABD hükümetinin açtığı ayrı bir davada Hapoalim, FIFA ile karanlık ilişkiler kurmak ve uluslararası futbol organizasyonunun yetkililerine 20 milyon doların üzerinde komisyon ve rüşvet vermekle suçlanıyor.Banka, daha geniş para gizleme operasyonunun sadece bir yönlü olan rolü için 30 milyon dolar ödeyecek.

Hapoalim'in İsrail'de yaklaşık 250 şubesi var ve toplamda 2,5 milyondan fazla hesabı yönetiyor. ABD Adalet Bakanlığı, İsviçre'de yan kuruluşunun Zürih'te olduğunu ve ABD soruşturması sırasında çeşitli zamanlarda Cenevre, Lüksemburg ve Singapur'da şubelerin çıktığını söyledi.

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