İsrail'in en büyük korkusu Türk askeri! Açık açık itiraf ettiler: Cesaret edemeyiz

İsrail basınında çok konuşulacak bir analiz kaleme alındı. The Jerusalem Post gazetesi, Gazze'ye konuşlanacak uluslararası güç için Netanyahu'nun önünde sadece iki seçenek kaldığını yazdı. Bu seçeneklerin "ya Filistin yönetimi ya da Türkiye" olduğu belirtildi. Ancak analizdeki asıl itiraf, Türk ordusunun gücüyle ilgiliydi. Gazete, "Türk askeri Gazze'ye girerse, İsrail onlara ateş açmaya cesaret edemez; çünkü Ankara'nın askerî cevabı yıkıcı olur" diyerek Tel Aviv'in kabus senaryosunu kaleme aldı.

TÜRK ASKERİ VE HAMAS İTİRAFI

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Tel Aviv yönetimini sarsacak bir analiz paylaştı. Yazıda, Gazze'de savaş sonrası kurulacak "Uluslararası İstikrar Gücü" için Başbakan Netanyahu'nun kendi kendini köşeye sıkıştırdığı belirtildi.

Gazeteye göre Netanyahu, Filistin Yönetimi'ni reddederek İsrail'i "Türk askeri" seçeneğine mecbur bırakıyor. Analizin en çarpıcı bölümü ise İsrail'in Türkiye korkusunun itiraf edildiği satırlardı. Yazar, "Türk barış gücü askerleri bir çatışmada Hamas'ın tarafını tutabilir." diye yazdı.

TÜRKİYE'NİN DEVASA ASKERİ GÜCÜNE VURGU

Yazıda yazar, "Böyle bir durumda İsrail, Türk askerine ateş açabilir mi? Yoksa Ankara'nın o devasa askeri gücünü tüm ağırlığıyla devreye sokmasından korkup geri mi durur?" sorusunu sordu.

Gazete, Türkiye'nin askeri kapasitesinin İran'dan çok daha tehlikeli olduğunu savundu. Haberinde, "Ankara, askeri kapasite bakımından İsrail ile Tahran'a kıyasla çok daha kolay denge kurabilir." ifadeleri kullanıldı.

"TRUMP'IN İMA ETTİĞİ ŞEY TAM OLARAK BU"

Türk askerinin Gazze'ye inmesinin İsrail için "stratejik bir felaket" olacağı vurgulandı. Analistlere göre Trump yönetimi de Netanyahu'yu bu ikilemde bıraktı. Gazete, "Netanyahu Filistin Yönetimi'ni denklemden çıkararak aslında Türk seçeneğinin önünü açıyor." diye yazdı.

Gazete son olarak "Kimse bunun İsrail'i Türk askerini kabul etmeye zorlayacağını konuşmuyor ama Trump'ın ima ettiği şey tam olarak bu" ifadeleriyle İsrail kamuoyunu uyardı.