İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini isteyen Eriksson'a ölüm tehditleri yağdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç'i temsil edecek Felicia Eriksson, İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini söylemesinin ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ailesinin hedef alınacağına dair mesajlar aldığını açıkladı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 23:05
Norveç'te bir programa katılan Eriksson, ülkenin önde gelen gazetelerinden VG'ye yaptığı açıklamada, maruz kaldığı siber zorbalığın boyutlarını paylaştı.

Eriksson, "İsrail'in yarışmaya katılmaması' yönündeki sözlerimden sonra korkunç mesajlar almaya başladım. Sosyal medya üzerinden doğrudan (DM yoluyla) ölüm tehditleri, öleceğime dair mesajlar ve 'ailemin hedef alınacağı' gibi ifadeler içeren korkunç mesajlar aldım." dedi.

İsveç'te 8 Mart'ta düzenlenen seçmeleri "My System" adlı şarkısıyla kazanan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etmeye hak kazanan Eriksson, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Yarışmaya gidip gitmemek konusunda uzun süre tereddüt ettim ancak sonunda bir karara vardım. Yarışmaya katılacağım ancak onların kazanmaması için elimden geleni yapacağım."

Eriksson'un bu çıkışı, hem uluslararası müzik camiasında hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.

