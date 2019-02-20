11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3153
  • 6,0288
  • 229.598
  • 101.804
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'İsrail'in Filistin halkının parasını kesmesi korsanlıktır'

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan yaklaşık 139 milyon dolarlık ödeneği kesmesini 'korsanlık' olarak nitelendirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ureykat, Ramallah'taki ofisinde, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneği kesme kararı, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen planı ve İsrail ile normalleşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in ödenek kesintisi adımına karşılık alınacak kararları değerlendirmek üzere Filistin Merkez Konseyi'nin tavsiyelerini takip eden komiteyle bir toplantı yapacağını belirten Ureykat, "Bu olay düzeyinde alınacak kararlar belirleyici ve kesin olacak." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR KORSANLIK"

İsrail'in bu kararı ABD'nin Filistin yönetimini yok etmek için verdiği destekle aldığına işaret eden Ureykat, "Bu, Filistin halkının parasıdır ve bunun bir kısmının kesilmesi kabul edilemez bir korsanlıktır." ifadesini kullandı.

Meselenin sadece tutuklu ve şehit aileleriyle ilgili olmadığını belirten Ureykat, İsrail hükümetinin eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomi gibi her alanda Filistinlilerin hayatını hedef alarak yıkmaya çalıştığını söyledi.

Ureykat, "Filistin yönetimi şehit ve mahkum ailelerine ödeme yapmaya devam etmede kararlı. Kendimizden keseceğiz, onlara vereceğiz." diye konuştu.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ayrıca İsrail'in söz konusu kararının ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Filistin yönetiminin bu planı reddetmeye devam edeceğinin altını çizen Ureykat, "Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve Kudüs'e alınıp satılacak bir gayrimenkul gibi muamele etmesine izin vermeyecek." dedi.

Filistin davası nihai bir çözüme ulaşmadan bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabalarını kınayan Filistinli yetkili, "Bölge ülkelerinin Trump'a Filistin aleyhine bir 'güven mektubu' vermelerine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerin iş birliğiyle "yüzyılın anlaşması" planının yürürlüğe konulmak istendiği uyarısında bulunan Ureykat, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a para transfer ediyor ve Filistin'in vergi gelirini kesiyor. İşgalciler, Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırmayı, Filistin yönetimini yıkmayı, Batı Şeria ile Kudüs'ü yutmayı ve Gazze Şeridi'nde de kuşatılmış zayıf bir varlık inşa etmeyi hedefliyor."

İSRAİL İLE NORMALLEŞME

Ureykat, geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansın da bu amaçlara hizmet ettiğini söyledi.

FKÖ Genel Sekreteri, "ABD ile İsrail'in Varşova Konferansı'nda yapmaya çalıştığı şey Arap Barış Girişimi'ni iptal etmek ve barış süreci sona ermeden Araplarla normalleşmeye başlamaktı." diye konuştu.

İsrail'le normalleşmenin "Filistin halkının kanını hiçe saymak ve sırtından bıçaklamak" anlamına geleceğini kaydeden Ureykat, ABD yönetiminin bölgede çatışmaları derinleştirdiğini, bunun da bazı ülkeleri ulusal proje aleyhine Filistinli partizan projeleri desteklemeye ittiğini söyledi.

FİLİSTİN BÖLÜNMESİNE SON VERME ÇAĞRISI

Saib Ureykat, Hamas'a uzlaşı anlaşmasını uygulayarak bölünmeyi bitirme çağrısında bulundu.

"Biz bize yardım etmezsek kimse bize yardım edemez." diyen Ureykat, İslami Cihad ve Hamas'ın Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunda yapılan toplantının sonuç bildirisini imzalamamasına tepki gösterdi.

FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul eden bildirisi imzalamayanların "parti projesi sahipleri ve bölge ülkelerinin maşaları" olduğunu ileri süren Ureykat, "FKÖ'nün kimsenin elinde oyuncak olmayacağını" vurguladı.

Ureykat, "Herkesin bölünme nedenlerini ortadan kaldırmanın zamanının geldiğini, FKÖ'nün tek ve yasal temsilci olduğunu anlamasını istiyoruz." diye konuştu.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Beşiktaş'taki terör saldırısında müebbet hapis cezası istemi

Beşiktaş'taki terör saldırısında müebbet hapis cezası istemi

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

TSK'ya ilk kumpasın mimarına verilen ceza belli oldu

TSK'ya ilk kumpasın mimarına verilen ceza belli oldu

Böyle anlattı: Hem deniz hem de kara hedefleri yok ediyor

Böyle anlattı: Hem deniz hem de kara hedefleri yok ediyor

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA