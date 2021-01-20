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Dünya

İsrail'in Filistin'i işgali devam ediyor! Yarım milyona ulaştı

Filistin'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı yarım milyona ulaştı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:33
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İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısı yüzde 2,6 artarak 476 bine yükseldi.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci sayısının 2020 itibarıyla 476 bine yükseldiği belirtildi.

Haberde, yerleşimci sayısının 2019’daki yüzde 3,4 oranına kıyasla 2020’de yüzde 2,6 şeklinde kaydedildiği ifade edilerek, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısının da 220 bin olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Son yıllarda Donald Trump başkanlığındaki önceki ABD yönetiminin desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandı.

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