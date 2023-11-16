İsrail'in Gazze saldırılarına dair BM raportörüyle görüşmeyi kabul etmedi

SBS Televizyonuna konuşan Albanese, Wong'un meşgul olduğu gerekçesiyle görüşme talebinin geri çevrildiğini belirtti.

Raportör Albanese, Avustralya dahil özellikle de BM üyesi bazı Batılı devletlerin İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda "ortada" olduklarını vurgulayarak, "En iyi ihtimalle İsrail'in aşırılıklarını kınayan duyulmayacak sözler mırıldanıyorlar veya İsrail'in iddia ettiği meşru müdafaa hakkını kısıtlama korkusuyla sessiz kalıyorlar." dedi.

Avustralyalı senatör Mehreen Faruqi ise Wong'un Albanese ile görüşmemesini eleştirirken, sosyal medya platformu X'ten "Wong neyden çekiniyor? İsrail'in savaş suçlarına dair gerçekleri duymaktan mı?" paylaşımında bulundu.

Avustralya'da başkent Canberra dahil çok sayıda kentte binlerce kişi haftalardır İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı büyük çaplı protestolar düzenleyerek, hükümeti Gazze'de ateşkes yapılmasında rol oynamaya çağırıyor.

- BAŞBAKAN ALBANESE'DEN İSRAİL'E ULUSLARARASI HUKUKA UYMA VE SİVİLLERİ KORUMA ÇAĞRISI

Başbakan Anthony Albanese ise parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail'in savunma hakkı iddialarını desteklerken, Hamas ile sivillerin ayrımının yapılması gerektiğini vurguladı.

Albanese, Filistin ve İsraillilerin canlarının önemli olduğunu açıkla söylediğini belirtti.

Çatışmalara insani ara verilmesini istediklerine dikkati çeken Albanese, İsrail'i uluslararası hukuku uymaya ve sivilleri korumaya çağırdı.

- AVUSTRALYA, 7 EKİM'DEN BU YANA İSRAİL'E ASKERİ DESTEK OLMUYOR

Avustralyalı senatör David Shoebridge ise parlamentoda Dışişleri Bakanı Wong'a "Avustralya üretimi 155 milimetrelik topların Gazze'de kullanılmak üzere İsrail'e ihraç edilmeyeceğine nasıl garanti edebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Wong ise cevabında 7 Ekim'den bu yana ülkesinin İsrail'e herhangi bir askeri destekte bulunmadığını dile getirdi.

Ayrıca Wong, soruyu uygunsuz bulduğunu kaydederek, Shoebridge'i konuyu "siyasi mesele" yapmakla suçladı.

Shoebridge ise sosyal medya platformu X'ten verdiği yanıtta "Penny Wong, beni Avustralya'nın İsrail'e silah ihracatını siyasi mesele yapmakla suçladı. Sanki ülkenin savaş suçlarından para kazanması siyaset üstüymüş gibi." değerlendirmesini paylaştı.