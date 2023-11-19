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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13 bine yükseldi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 700 kişi artarak, 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine ulaştığını duyurdu.

AA19 Kasım 2023 Pazar 20:54 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13 bine yükseldi
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Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 44'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

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