İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 243'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 52 BİN 243'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 51 ölü ve 115 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 151 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 598 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 243'e, yaralıların sayısının da 117 bin 639'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası, İsrail'in bölgeye ürün girişini engellemesi ve uyguladığı abluka nedeniyle ekonomik sistemin çöktüğünü ve fiyatların yüzde 527 arttığını belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail tarafından Filistin halkının aç bırakılmasını veya açlığın silah olarak kullanılmasını kabul etmediklerini belirtti.

İngiltere'de Filistin destekçileri, dünyanın en önemli maratonlarından kabul edilen Londra Maratonu'nda parkura kırmızı boya atarak İngiltere'nin İsrail'e desteğini protesto etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze'de halkın ölümcül bir şiddet ve yoksunluk döngüsüne sürüklendiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki katliama devam eden İsrail ve ona silah sağlayan ülkelerin durdurulmasını istedi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 243'e çıktı

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Gazze'de gelecek günlerin kritik olacağını belirterek, "Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor." dedi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğünü duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde yer alan Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurduklarını duyurdu

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski direktörü Ami Ayalon, Tel Aviv'deki gösteride sivil itaatsizlik çağrısında bulundu

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin "korkakça" davranarak siyaseti ülke çıkarlarının önüne koyduğunu belirtti

07:04 İsrail'in yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü bildirildi

00:36 Husiler, ABD'nin Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu bildirdi

00:07 Yemen'deki İran destekli Husilerin 6 hafta içinde ABD'ye ait 7 adet MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi

00:06 İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır'daki arabulucularla Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüştüğünü belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi