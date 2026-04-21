İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8992
  • EURO
    52,8794
  • ALTIN
    6913.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 560'a yükseldi
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 560'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 560'a ulaştı.

AA21 Nisan 2026 Salı 13:11 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 560'a yükseldi
ABONE OL

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 21 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 784 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 214 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 560'a, yaralı sayısının da 172 bin 317'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Denizin 1600 metre altında 40 yıldır sessizce bekleyen bir nükleer canavar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.