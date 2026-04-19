İsrail'in Gazze zulmü bitmiyor: Filistinli öğrenciler zor şartlarda eğitime devam ediyor
İsrail'in iki yılı aşkın süredir düzenlediği saldırılarda birçok okul binasının yıkıldığı pek çoğunun da ağır hasar aldığı Gazze Şeridi'nde, Filistinli öğrenciler zorlu koşullara rağmen eğitimlerinden vazgeçmiyor.
Yerinden edilen ailelerin barınma merkezi haline gelen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulda öğrenciler, temel sınıf malzemelerinden yoksun şekilde derslerine devam ediyor.