Soykırımcı İsrail Gazze'yi bombaladı! Hamas lideri Heniyye'nin kız kardeşi şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 263. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA HENİYYE'NİN KIZ KARDEŞİ İLE 9 KİŞİ ÖLDÜ



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda Heniyye'nin kız kardeşi ile 9 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

03:15 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hükümetinin Ramallah'taki Filistin yönetimini bitirerek işgali yeniden dayatmaya ve Filistin halkının haklarını ellerinden almaya çalıştığını söyledi.

00:24 Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçtığını belirtti.

00:19 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın üçüncü aşamasına geçilmesi" konusunu ele aldı.

00:15 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtti.

00:00 Gazze'de yetersiz beslenmenin, 1 milyondan fazla çocuğun hayatını doğrudan tehdit ettiği ve bunlar arasında 3 bin 500'ünün gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın olduğu belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.