20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
İsrail'in Gazze'de iki evi ve sivilleri hedef aldı: 7 kişi yaralı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde iki evi ve sivilleri hedef aldığı hava ve topçu saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaralandı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin En-Nasr Mahallesi'nde Filistinli "Zakkut" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının herhangi bir uyarı yapmadan evi bombaladığını, saldırı sonucu yapıda ve çevresinde büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail topçuları ise Gazze kentinin doğusu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'nın doğusunu vurdu.

Saldırılar, "Sarı Hat"tın yakınına konuşlu askeri araçlardan açılan ateşle eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise El-Mevasi bölgesindeki 5. Cadde'de bir grup sivili hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli "Ebu Şemmale" ailesine ait evi, bölge sakinlerine ve komşu evlerde yaşayanlara tahliye uyarısı yaptıktan kısa süre sonra bombaladı.

  • Gazze saldırıları
  • Filistin yaralılar
  • İsrail ateşkes

