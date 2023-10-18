İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı İsveç'te protesto edildi

Başkentte İsveç Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce kişi, "Filistin soykırımına son", "Etnik temizliği finanse etmeyi durdurun" ve "Netanyahu savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Gazze" sloganları atarak İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.

El-Ehli Baptist Hastanesinde hayatını kaybeden çocukların da yer aldığı fotoğraflı bir pankartın alana getirilmesinden sonra bazı katılımcılar protestoya gözyaşları içinde devam etti.

- Siyasilerden "hastaneler ve siviller korunmalı" mesajı

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partinin Başkanı Magdalena Andersson Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Andersson, "Gazze'deki hastaneden korkunç görüntüler. İsrail'in kendisini savunma hakkı var ancak aynı zamanda sivilleri koruma yükümlülüğü de var. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de hastaneye yapılan saldırı karşısında şok olduk. Ve savaş kanunlarına uyulması gerektiğine hiç şüphe yok. Bu, hastanelerin ve sivillerin korunması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Billström, saldırıya ilişkin, "Şu anda kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullandı.