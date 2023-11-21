İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Ağır bombardıman

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gündür devam ediyor.

HAMAS, İSRAİL İLE BEKLENEN ATEŞKES ANLAŞMASINI KATAR'IN DUYURACAĞINI AÇIKLADI

Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıkladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." dedi.

Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına "ulaşmaya yakın" olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söylemişti.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Gazze'nin Beyt Hanun kentine düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyon halinde olduklarını duyurdu

İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında silahlı olduğunu iddia ettiği üç gruba hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail saldırısında 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistinli uzmanlar, özellikle 7 Ekim'den sonra İsrail güçlerinin artan dozdaki baskınlarına tanık olan işgal altındaki Batı Şeria'da her an bir toplumsal patlama yaşanabileceğini ve silahlı çatışma çemberinin genişleyebileceğini belirtti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü

Fransız televizyon kanalı TV5MONDE'un yayını sırasında, "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü ve uluslararası hukuka uymadığını" söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, sunucunun "O zaman, siz de Hamas gibi davranıyorsunuz." sözleri üzerine öfkelendi, sunucu sözcüyü yayından aldı

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ruchira Kamboj, ülkesinin bağımsız Filistin devletinin kurulması için "doğrudan müzakerelerin" devam etmesini savunduğunu belirtti

İsrailli askeri analist Amir Bohbot, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyine doğru hareket etmesinin, nüfus yoğunluğu ve kuzeyden gerçekleşen göç nedeniyle zor olduğunu söyledi

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu hedef aldığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askerlerin konuşlandığı bir eve saldırı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 13 bin 300'e yükseldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 68'e çıktığını bildirdi.

Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıkladı.

Japonya hükümeti, İsrail'in yoğun saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm amacıyla gıda, su, tıbbi bakım ve yakıta engelsiz erişimin sağlanması için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında 2 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

06:37 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus'taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildiği belirtildi.

06:24 Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

04:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 87 kişi, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

04:30 İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esirlerin yakınlarından bazılarının, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk ettiği bildirildi.

02:51 İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

02:46 İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı.

01:14 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi.

01:01 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

00:11 Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze'deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı." dedi.

00:08 Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül, İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi.

00:05 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de Şeridi'nde "felaket boyutundaki" insani durumun hafifletilmesi çağrısını yineledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.