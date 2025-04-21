Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 62 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1864 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 890 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 240'a yaralıların sayısının da 116 bin 931'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bin 240'a yükseldi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamanın öncelikli hedefleri olmadığını bir kez daha itiraf etti.

Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yakın beldeler, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı saldırıların doğrudan hedefi bölgeler olarak maruz kaldıkları yıkım ve göçe rağmen gelecek ay gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanıyor.

İngiltere'de Hamas'ın terör örgütü listesinden çıkarılması için başlatılan hukuki sürece öncülük eden avukatlardan Daniel Grütters, dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel'in siyasi hedefler güderek aldığı bu kararın görevin kötüye kullanılması olduğunu savundu.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde "Filistin'de adalet için açlık" çağrısıyla 31 Mart'ta açlık grevine başlayan ve bu hareket kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gelen eylemciler, seslerini yükseltmek için destek arıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Filistin halkının kararlılığının, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bu savaşı durdurmaya zorlayacağını" ve Filistinlilerin vatanını terk etmeyeceğini söyledi.

10.32 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

01.52 İsrail, toplumdan Gazze'de yaşananları gizlemek için öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarının gösterilerde taşınmasını engelliyor.

00.14 Yemen'deki Husiler ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi.