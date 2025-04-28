İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 314'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 71 ölü ve 153 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 222 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 gününün, hem ülke içerisinde hem de uluslararası arenada insan hakları ihlallerinin arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki (Ağvar) su kaynaklarını beton bloklarla kapattığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yakıt ve insani yardım girişine izin vermemesi sebebiyle güneyindeki kentlerde ambulans ve itfaiye gibi faaliyetlerde kullanılan araçların çoğunun kullanılamadığı bildirildi.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te yürüttüğü kapsamlı saldırılara karşı Filistin halkına "direnişi güçlendirmeleri" çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Filistin adına sunum yapan avukatlar, İsrail'in BM çalışanlarına yönelik saldırılarının ve yardım çalışmalarını engellemesinin "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

BBC televizyonunda yayınlanan "The Settlers" isimli belgesel, İsrail işgali ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinlilerin yaşamını nasıl zorlaştırdığını ve aşırı sağcı İsraillilerin bölgeye yönelik emellerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 18 ayı aşkın süredir devam ettiği saldırılar ve son 57 gündür ağır şekilde uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle en büyük bedeli masum çocuklar ödüyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarına 90 günü aşkın süredir devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında, Filistin adına sunum yapan Filistin'in Hollanda ve Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ammar Hicazi ile hukukçu Paul S. Richler, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanarak uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve politikalarıyla Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tehdit ettiğini belirtti.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürerek en az 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için "caydırıcı uluslararası yaptırım" uygulanması çağrısında bulundu

İsrail yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi'ne bütün insani yardım girişlerini engellerken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, ellerinde hiç gıda maddesi kalmadığı ve insani krizin en kötü aşamasına girdiği uyarısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda, 50 günden fazla süredir insani yardımların ulaşmamasının Gazze'deki tüm tıbbi faaliyetleri azaltma riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi gençlerin askere alımını protesto etmek için gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında okula giden öğrencilere göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir kafeteryayı ve evi hedef alan son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda ölenlerin yüzde 65'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu ve güneyinde yer alan Zeytun, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine de yoğun şekilde topçu saldırısı düzenledi.



Gazze kentinin güneyindeki üniversite kampüsü çevresi topçu atışlarıyla hedef alındı; kentin doğu bölgelerine de ateş açıldı.



Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki Şafii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.



Han Yunus'ta dün vurulan bir evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.



İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini ayıran güney bölgesini vurdu.



Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu, birçok kişi yaralandı.



Zevayide beldesinde tarım arazisi hedef alındı, 5 Filistinli yaralandı.



Ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgeler de İsrail topçu birliklerince hedef alındı.

