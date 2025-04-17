Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 73 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1691 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 464 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 65'e, yaralıların sayısının da 116 bin 505'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, "insan aklının tasavvur edemeyeceği" işkencelere maruz kaldığı belirtildi

04.31 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03.34 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlaması sonrasında Gazze Şeridi'nde 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

03.09 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, son 24 saatte İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının füzelerle hedef alındığını açıkladı.

02.48 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ile İsrailli esirlerin durumu hakkında güvenlik istişarelerinde bulundu.

02.09 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu.

01.12 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yakalama emrini uygulamayan Macaristan'dan savunma talep etti.

01.03 Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesinin ardından işten ayrılan Vaniya Agrawal, şirketin 7 Ekim 2023'ten önce de İsrail'in Gazze'deki soykırımında rol oynadığını belirterek, söz konusu duruma yönelik çalışan direnişinin büyüdüğünü aktardı.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.