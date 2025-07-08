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Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 00:26 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi.

Görgü tanıkları ile sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir grup Filistinlinin hedef alındığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cemasi ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2, Han Yunus'un batısındaki başka bir saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Böylece son bir günde ölenlerin sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Daha önceki saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze ölümleri
  • Ordu saldırısı

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