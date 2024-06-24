İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 360 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 262. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON 10 GÜNDE 360 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 360 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 262 günde, 37 bin 626'ya, yaralı sayısı ise 86 bin 98'e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, iki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun silah şikayetinin ardından ABD'ye ait silah ve mühimmat taşıdığı tahmin edilen bir kargo uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 360 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrailliler, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talepli protestolarını sürdürüyor.

Columbia Üniversitesinden 3 yetkili, "Filistin'e destek mesajları" nedeniyle zorunlu izne çıkarıldı

Belçika'da Anvers Belediyesi İsrailli şirketle ticareti durdurma kararı aldı

Gazze'deki hükümet: Kıtlık yüzünden bozuk yiyeceklerin yenilmesi sonucu zehirlenme vakaları görüldü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta sonunun Gazze'de en kanlı günlerden olduğuna dikkati çekerek, bölgeye insani yardım ulaştırmanın imkansız hale geldiğini söyledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ed-Durc sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Hani el-Cafarani'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Hizbullah saldırılarında 3 güvenlik personelinin yaralandığını duyurdu

06:30 Ürdün'den Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 3 askeri tırın başkent Amman'ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu iki asker öldü, 2 asker yaralandı.

06:08 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

03:08 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin toprakları dışındaki hastanelerde tedavi görmeleri için nakledilme hazırlığı amacıyla durumu kritik 6 çocuğu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden güneydeki Han Yunus şehrine nakletti.

02:09 Ürdün ile Almanya, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması ve insanlık dramının sona ermesi için sarf edilen çabaları" görüştü.

00:29 Hamas, İsrail'in, Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait binanın askeri amaçlı kullanıldığı yönündeki iddialarının düpedüz yalan olduğunu belirtti.

00:00 Fas'ın batısındaki Muhammediye kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 9 aydır İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.