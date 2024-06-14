İşgalci İsrail son 10 günde 716 Filistinliyi şehit etti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 252. gününde sürüyor.

SON 10 GÜNDE 716 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 716 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayla birlikte, son 10 günde yaralanan Filistinli sayısı 2 bin 149'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 716 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 "katliamda" 34 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 252 günde 37 bin 266'ya, yaralı sayısı ise 85 bin 102'ye çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in koca bir enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nde, "Refah Nasır" isimli Filistinli genç kadın yıkılmış bir evin enkazında gitar çalıp şarkı söyleyerek vatanının sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

İsrail ordusu, arabulucuların ateşkes anlaşmasına varmak için sarf ettiği çabalara rağmen Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine saldırılara devam ettiğini duyurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 aydır aralıksız sürdürdüğü soykırım savaşının gölgesinde Kurban Bayramı'nı karşılarken, Filistinliler da bu savaşla birlikte yaşanan hüzün ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurban pazarlarına ilgi göstermedi.

Lübnan Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Ziyad Mekari, AA'nın hazırladığı "Kanıt" kitabındaki görsellerin kendisini "şok ettiğini ve üzdüğünü, ancak dünyanın bu görüntülerü görmesi gerektiğini" söyledi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in, toplu imha dahil olmak üzere Gazze'de Filistinlilere yönelik savaş suçları işlediğini bildiren Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporunun desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Almanya Federal Meclisinde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, Refah'taki saldırılarının "askeri anlamda kapsamlı" olmadığını belirtti.

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinli çocukları askeri hastanede tedavi etmek üzere ülkeye getireceğini duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in Google'da Ajansı hedef alan reklamlarındaki "gerçek dışı" iddiaları reddetti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nde hayatta kalan rehine sayısı hakkında bir fikri olmadıklarını ifade etti.

Fas'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerinin boykot edilmesini talep etti.

03:04 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmazsa bir neslin yok olacağı uyarısında bulundu.

00:11 Birlemiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 2024 Yılı Olağan Konsey Toplantısında, "Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" konulu karar tasarısı kabul edildi.

İsrail'in Gazze Şehri'ndeki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu.

00:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf hayatını kaybetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.