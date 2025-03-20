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Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ''kabul edilemez'' olduğunu söyledi

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ''kabul edilemez'' olduğunu söyledi
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Musar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce Gazzelinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gazze'de sadece dün 200 çocuğun İsrail'in saldırılarında öldüğünü belirten Musar, şunları kaydetti:

"Dün sabah, Gazze'deki bir Birleşmiş Milletler (BM) personeli saldırıda hayatını kaybederken işgal altındaki bölgelerdeki BM mayın temizleme biriminden üç meslektaşı da yaralandı. İsrail'in saldırıları, ateşkesin kabul edilemez bir ihlalidir ve Gazze'de kalan İsrailli rehinelerin geri getirilmesi ile savaş yorgunu Filistin halkının acılarının sona erdirilmesine yönelik barışçıl çözüm çabalarını engellemektedir. Barış müzakerelerinin şu ana kadar başarısız olmasından üzüntü duyuyorum ancak bu savaş sona ermeli ve tüm taraflar barış için çaba göstermelidir."

Musar, Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf olan devletlerin, savaş suçlarını engellemek ve savaş suçlularının yargılanmasını sağlamak konusunda sorumluluk taşıdığını vurguladı.

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