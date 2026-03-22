  • İsrail'in hali züğürt tesellisi! Demir Kubbe'nin firesi çaresiz bıraktı
Dünya

İsrail'in hali züğürt tesellisi! Demir Kubbe'nin firesi çaresiz bıraktı

İsrail, İran'ın Dimona ve Arad kentlerine yağdırdığı füzeleri geçilmez dedikleri Demir Kubbe sistemiyle engelleyemedi. Füzeleri durduramadıklarını ve çaresiz kaldıklarını itiraf eden İsrail'den konuya ilişkin yeni açıklama geldi. İran'a ait iki füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgede önlenememesinin 'tamamen tesadüf' olduğu öne sürüldü. 'Birbiriyle ilgisiz hatalar' sonucu önlenemediği söylendi.

22 Mart 2026 Pazar 19:49
İsrail ordusundan, İran'ın dün gerçekleştirdiği misilleme karşısında hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'a ait iki füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgede önlenememesinin "tamamen tesadüf" olduğu öne sürüldü.

Dimona ve Arad kentlerini vuran füzelerin yüzlerce kilogram patlayıcı içeren konvansiyonel başlık taşıdığı öne sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinin her iki füzeyi de hedef aldığı ancak başarısız kaldığı belirtildi.

İran'ın dün gece misillemesinde muhtemelen "Kadir" sınıfı füzeler kullandığının değerlendirildiğine yer verilen açıklamada söz konusu füzelerin bilinmeyen bir tehdit olmadığı savunuldu.

Söz konusu bölgeye daha önce yapılan iki füze saldırısının başarıyla önlendiği ileri sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinde "sistematik bir başarısızlık" olmadığı iddia edildi.

İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE ARAD KENTİNDE 84 KİŞİ YARALANMIŞTI

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

