İsrail'in hamlesi İran'ı hareketlendirdi! ABD'ye ''kontrol et'' uyarısı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, konuya dair bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin İran'a doğru gerçekleştiği vurgulanarak, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu belirtildi.

ABD'nin İsrail'i "kontrol altına" alamaması halinde, İran'ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, İsrail askeri uçaklarının hangi ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve söz konusu faaliyetlerin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi.

Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.

İşte İran-ABD/İsrail arasında dakika dakika yaşananlar

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran ve ABD arasında imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında yaptığı açıklamada, "Mutabakat Zaptı, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır" dedi.

ABD, İran'ın saldırıları sonrası Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendirirken, İsrail üslerin taşınabileceği ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından 3 gün önce başlattığı tahliye planını durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik denetim hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik çalışmalar başladı ve yakında oraya gitmeyi umuyoruz" dedi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Zavtar beldesini hedef alan saldırıda örgüte mensup unsurları öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti.

00:31 ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığının (Pentagon), ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü.