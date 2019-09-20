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İsrail'in hapsettiği Gazzeli 17 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İsrail, 17 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan 49 yaşındaki Filistinli Hassan Alnajjar'ı serbest bıraktı.

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İsrail’in cezaevinde 17 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan Filistinli Hassan Alnajjar özgürlüğüne kavuştu. Filistinli Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Derneği "Vaid" tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunis kenti sakinlerinden Filistinli Hassan Alnajjar'ın İsrail makamları tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.
 
 
Özgürlüğüne kavuşan Alnajjar, Khan Yunis kentinde slogan atan yüzlerce kişi tarafından sevinç ve havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2002'de İsrail tarafından gözaltına alınan Alnajjar, İsrail'e karşı eylemlere iştirak etme suçlamasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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