İsrail'in hastane katliamına tepki çığ gibi büyüyor! ''İnsanlık dışı bir eylem''

Malezya ve Endonezya, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.

Bernama haber ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı "delice ve insanlık dışı bir eylem" olarak nitelendirdi ve İsrail'i kınadı.

Enver, İsrail-Filistin çatışmasının bir an önce durması çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırı kınanarak İsrail'in "uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik adaletsizlik uzun zamandır sürüyor ve bugün de bu yapılıyor. Filistin için barışı öncelik edinme zamanı tüm dünya için geldi. Uluslararası parametrelerin uygulanması daha fazla geciktirilemez." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.