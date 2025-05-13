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Dünya

İsrail'in hedefi olmuştu! Uçuşlar yarın yeniden başlayacak

Husiler, bir hafta önce soykırımcı İsrail ordusunun saldırısıyla hasar alan Sana Uluslararası Havalimanı'nın onarıldığını, uçuşların yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 17:44 - Güncelleme:
İsrail'in hedefi olmuştu! Uçuşlar yarın yeniden başlayacak
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Yemen'de İran destekli Husilerin denetimi altındaki Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, yaptığı kısa açıklamada, bir hafta önce İsrail saldırısında zarar gören havalimanının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Şayif, teknik ve mühendislik ekiplerin Sana Uluslararası Havalimanı pistindeki onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Havalimanının yarından itibaren uçuşları karşılamaya hazır olduğunu belirten Şayif, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

TAMAMEN HİZMET DIŞI KALDI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

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