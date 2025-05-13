İsrail'in hedefi olmuştu! Uçuşlar yarın yeniden başlayacak

Yemen'de İran destekli Husilerin denetimi altındaki Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, yaptığı kısa açıklamada, bir hafta önce İsrail saldırısında zarar gören havalimanının durumuna ilişkin bilgi verdi.
Şayif, teknik ve mühendislik ekiplerin Sana Uluslararası Havalimanı pistindeki onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladığını kaydetti.
Havalimanının yarından itibaren uçuşları karşılamaya hazır olduğunu belirten Şayif, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.TAMAMEN HİZMET DIŞI KALDI
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.