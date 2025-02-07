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Dünya

İsrail'in ihlalleri devam ediyor! Gazze hükümeti: Kasten geciktiriyorlar

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının insani yönüne ilişkin protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtti.

AA7 Şubat 2025 Cuma 16:55 - Güncelleme:
İsrail'in ihlalleri devam ediyor! Gazze hükümeti: Kasten geciktiriyorlar
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Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen İsrail'in insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini, bu nedenle bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu kaydetti.

Anlaşmaya göre günlük 50'si yakıt olmak üzere 600 yardım tırının yanı sıra 60 bin karavan, 200 bin çadırın girmesi gerektiğini hatırlatan Maruf, bölgede acilen pil, jeneratör, güneş paneli, su deposu ve barınma malzemelerinin yanı sıra yeniden imar için gereken malzemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"GİREN ÇADIR SAYISI İHTİYACIN YÜZDE 10'UNU KARŞILAMIYOR"

Enkazın kaldırılması, sağlık tesislerinin, fırınların ve altyapının onarımı, hasta ve yaralıların nakli için gerekli ekipmanlara ve karavan evlere gereksinim duyulduğunu ifade eden Maruf, şöyle devam etti:

"Bölgeye 19 Ocak'tan bu yana girmesi gereken 12 bin tırdan sadece 8 bin 500'ü girdi. Gazze Şeridi'ne şu ana kadar gıda, sebze ve meyvenin dışında 2. derece ihtiyaçlar ulaştı. Öncelikli yardım ve barınma malzemeleri kasten geciktiriliyor. Giren çadır sayısı ihtiyacın yüzde 10'unu karşılamıyor."

Yakıt girişinin hastane gibi çeşitli hizmet sektörlerinin çalışması için son derece gerekli olduğunu vurgulayan Maruf, anlaşmaya göre günlük 50 yakıt kamyonunun girmesi planlanırken bu sayının en fazla 15'e ulaştığını kaydetti.

HASTA VE YARALILARIN HAYATLARI TEHLİKE ALTINDA

Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da oyaladığını, bu nedenle hastaların ve yaralıların hayatının tehlike altında olduğunu dile getirdi.

Arabuluculardan, anlaşmada geçtiği gibi insani protokol başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda İsrail'e baskı yapmasını isteyen Maruf, uluslararası topluma da sorumluluklarını üstlenmesi ve bu insani trajedi karşısında seyirci kalmaması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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