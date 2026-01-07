İSTANBUL 18°C / 14°C
Dünya

İsrail'in ihlalleri sürüyor! Güney Lübnan'a düzenlenen saldırıda bir kişi öldü

Ateşkesi ihlal eden soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Ülkenin güneyinde bir araca düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 17:27
İsrail'in ihlalleri sürüyor! Güney Lübnan'a düzenlenen saldırıda bir kişi öldü
İsrail ordusu, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Cuveyye beldesinde bir aracı hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıdan önce İsrail ordusuna ait İHA'lar Sur kenti ve çevresinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda "Hizbullah mensubunun" hedef alındığını iddia etti.

LÜBNAN'DA ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

