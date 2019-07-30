Suudi medyasından çarpıcı iddia: İsrail, İran hedeflerini vurdu

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Suudi medyasından çarpıcı iddia: İsrail, Irak'ta 'İran hedeflerini' vurdu

İsrail'in, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta, İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu öne sürüldü.

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Suudi Arabistan destekli Şarkul Evsat gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Irak ve Suriye'de İran'a yönelik saldırılarını artıran İsrail, önceki gün İran sınırına 80 kilometre uzaklıktaki "Eşref Üssü'ne" hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, kısa bir süre önce İran'dan Irak'a getirilen balistik füze rampaları ile İranlı 2 danışmanın bulunduğu deponun hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Salahaddin ilindeki Amirli askeri kampına da saldırı düzenlediğini aktaran kaynaklar, İsrail'in çarşamba günü de Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Hara bölgesine hava saldırısı düzenlediğini böylece İran'ın bu stratejik bölgeyi ele geçirmesini önlemeyi amaçladığını kaydetti.

- İRAN MEDYASINDAN YALANLAMA
 

İran'ın yarı resmi ajansı Fars, Haşdi Şabi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Eşref Üssü'ne saldırı düzenlendiğine ilişkin haberi yalanladı.

Haşdi Şabi komutanlarından Talib el-Musevi'nin açıklamalarına yer verilen haberde, Musevi, "Son günlerde söz konusu kampta kalan savaş teçhizatlarının bazılarını patlattık ancak kampa saldırı olduğuna ilişkin iddialar gerçek dışıdır." dedi.

Musevi, üssün çevresinde görülen her türlü tanımsız hava aracını hedef alacaklarını da sözlerine ekledi.

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