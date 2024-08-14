İsrail'in İran saldırısına Rusya'dan Su-35 ve S-400'lü önlem!

Emekli Kurmay Albay ve ASAM Başkan Dr. Eray Güçlüer, AKŞAM TV'den Eda Cabul Işık'a Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Güçlüer, Rusya'nın İran'a verdiği destek sonrası Ukrayna'nın taarruza geçtiğine dikkat çekerek olayın askeri değil asıl amacın siyasi olduğunu ve Putin'i köşeye sıkıştırmak istenildiğini iddia etti.

CEPHE YARILMASI YOK



Dr. Eray Güçlüer'in açıklamalarından satır başları;

Bu konuyu derinlemesine inceleyecek olursak Kursk bölgesinden cephe ile Kursk arasında bir yol var. O istikametten Ukrayna ordusuna bağlı 3 zırhlı tugay 1 özel kuvvetler tugayının taarruz ile cephe hattını geçip Rusya topraklarına girdiğini görüyoruz. Burada Rusya'nın savunma doktrinini bilmek lazım. Bu bir cephe yarılması mı yoksa başka bir şeymiş... Baktığımızda cephe yarılması değil.

"ABD VE İNGİLİZ AKLI DEVREDE"

Ruslar 3 bin km'lik Ukrayna sınırının bin km'sini mevziler kazarak işgal ve tahkim etmişlerdir. Burayı geçmek zor. Ama geri kalan bölgeleri sektörel olarak birliklere vermek suretiyle ve bu sektörlerde direnek noktası diye tabir ettiğimiz savunma sağlayan küçük mevzular kurmak suretiyle savunuyorlar. Bu mevziler arasındaki boşlukların Rus üst komutanlıkların kapatması gerekiyordu. Mevziler arasındaki boşlukları Ukrayna güçleri görmüş. Aslında gören ABD ve İngiliz askeri aklı. Çünkü bu savaşı Ukrayna Savunma Bakanlığı yürütmüyor. İngilizler ve Amerikalılar yürütüyor. Bu boşluklara taarruz etmek suretiyle cepheyi geçebilmişler. Rusların karşı taarruzları küçük birlik bazında olduğu için güçlü zırhlı unsurların yaptığı taarruzları önlemede yeterli olmamış. Böylece cephe hattı geçilmiş oldu.

"UKRAYNA GÜÇLERİ DURDURULACAKTIR"

Cephe hattı 15-40 km arası bir mesafede! Ukrayna güçleri taarruzlarına devam ediyor. Rus güçleri durdurabilmiş değil.... Muhtemelen Ruslar bunu durduracaktır. Daha derine gidebileceklerini düşünmüyorum. Ukrayna güçleri o civarda durdurulacaktır. Netice de cephenin geçilmiş olması savaşın Rus topraklarına taşınması önemli...

TAARRUZ ASKERİ DEĞİL SİYASİ AMAÇLI

Saha bilgilerini yorumladığımızda cephe hattını gecen Ukrayna güçlerinin kuzeye ve güneye manevra yaparak yarılan cephedeki Rus birliklerini yok etmesi gerekirken bunu yapmıyorlar onun yerine belli yerleşim yerlerine taarruzları yönlendiriyorlar. Bu taarruzun askeri değil siyasi amaçlı olduğunu gösteriyor.

RUSYA, İRAN'A SU-35 SAVAŞ UÇAKLARI VE S-400 BATARYALARI GÖNDERDİ

Peki neyin siyasi amacı bu olaydan önce Rusya İran'a Su-35 uçakları ve S-400 bataryaları gönderdi. Tam da İsrail'in İran'a bir önleyici vuruş yapmaya hazırlandığı bir dönemde bunları vererek İsrail'in saldırısını önlemiş oldu. İşin politikasına baktığımızda Rusya'nın İran'a yönelik desteğinin cevabı olarak Ukrayna taarruzunun Rusya'nın İran'a desteğine karşılık olarak görmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Siyasi amaç Putin iktidarını zor durumda bırakmak. Ruslar bunu durduracaktır. Daha derinlerde 2 tane stratejik ordu ihtiyatları var. Zırhlı tümenleri göndermişlerdir. Bunula eş zamanlı olarak Rusya'nın başka yerlerine başka olaylar çıkar mı diye bakmak lazım...